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25 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

‘Doğu Türkistan’a erişim izni ver’

24 Şubat 2021, Çarşamba 22:08
Avrupa Birliği, Çin’e ‘Doğu Türkistan’a anlamlı bir erişim izni ver’ çağrısında bulundu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Pekin yönetimini, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Direktörü Michelle Bachelet’ye, Sincan (Doğu Türkistan) ve Tibet’e ‘anlamlı erişim’ izni vermeye çağırdı. Euronews’deki habere göre Cenevre’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumu’nda konuşan Borrell, “Bir kez daha Çin’i, Yüksek Komiser Bachelet de dahil olmak üzere bağımsız gözlemcilerin Sincan’a anlamlı erişimine (geniş kapsamlı erişim) izin vermeye çağırıyoruz. Bu (izin), uluslar arası toplumun taşıdığı ciddî endişelerin bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde değerlendirmesini mümkün kılmak için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Uygur Soykırımı tanınsın

Borrell’in BM yetkililerinin ve ziyaret edip Uygurlar ile diğer halklara yönelik kötü muamele iddialarını soruşturmasına izin çağrısı, Kanada Parlamentosu’nda yapılan ve bir çekimser oya karşın 226 milletvekilinin ‘evet’ oyuyla Çin’in Doğu Türkistan’daki faaliyetlerini soykırım olarak tanımasının ardından geldi. Çin’in Doğu Türkistan’daki faaliyetlerini resmen soykırım olarak kabul eden iki ülke bulunuyor. 

Bunlar ABD ve Kanada. Ancak aralarında İngiltere, Avustralya, Belçika ve Fransa’nın da bulunduğu Batılı bazı ülke meclislerinde ‘Uygur Soykırımı’nın tanınması yönünde siyasî tartışmalar devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, uzun süredir Çin’den Doğu Türkistan ve Tibet’e erişim izni istiyor. Çin yönetimi ise Doğu Türkistan’ın bir iç meselesi olduğunu öne sürüyor, toplama kampları dahil soykırım ve bölgedeki insan hakları ihlâllerini yalanlıyor.

Etiketler: Doğu Türkistan, erişim izni
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