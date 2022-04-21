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21 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

DSÖ, Kovid-19 vaka artış oranının düştüğünü açıkladı

21 Nisan 2022, Perşembe 13:38
Dünya Sağlık Örgütü, küresel Kovid-19 vaka artış oranının son bir aydır düşüşünü sürdürdüğünü açıkladı.

Örgütün yayımladığı Haftalık Kovid-19 Güncellemesi raporunda, 11-17 Nisan'daki küresel vaka artış verileri paylaşıldı.

Rapora göre, bu zaman aralığında dünyada toplam 5,5 milyon Kovid-19 vakası görülürken 18 bin 215 kişi virüs nedeniyle öldü.

Küresel vaka artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 24 azaldı ve martın son haftasından bu yana küresel vakalardaki düşüş devam etti.

Bir önceki 7 güne göre, vakalardaki en büyük düşüş yüzde 28 ile Batı Pasifik bölgesinde görülürken en az düşüş, yüzde 2 ile Amerikalar bölgesinde kaydedildi.

AA

Etiketler: DSÖ, Kovid-19, vaka artış hızı
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