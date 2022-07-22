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22 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

DSÖ: Sıcak havalar korkutucu ve kıyametle alakalı

22 Temmuz 2022, Cuma 16:08
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son haftalarda Avrupa'yı etkisi altına alan ve can kayıplarına yol açan sıcak hava dalgasının "korkutucu ve kıyametle alakalı" olduğunu belirtti.

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Kluge, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle gerçekleşen ölümleri değerlendirdi.

İklim değişikliğinin sonucu olarak sıcak hava dalgasının olumsuz etkisine karşı Avrupa ülkelerinin ortak plan hazırlaması gerektiğinin altını çizen Kluge, "Mevcut kriz, halk sağlığını ve insanlığın varlığını tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Kluge, Avrupa genelinde çok sayıda can kaybına sebep olan sıcak hava dalgalarının "eşi benzeri görülmemiş, korkutucu ve kıyametle alakalı" olduğunu belirterek, "Hükümetler boş retorikleri bırakarak Paris Anlaşmasındaki iklim değişikliğiyle mücadele programını uygulamak üzere siyasi irade göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün sıcak havalarda halk sağlığını korumak için yaptığı önerilere dikkati çeken Kluge "Vücudunuzu soğuk tutun ve su için. Bol ve ince kıyafetler kullanın. Soğuk dış alın. Alkol, kafein ile şekerli içeceklerden uzak durun." tavsiyesinde bulundu.

Kluge, sıcak havalara maruz kalan herkesin gün içinde en az 2-3 saati ılıman ortamda geçirmesinin önemine de dikkati çekti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) son 2 haftada İspanya ve Portekiz'de, sıcak hava dalgalarına bağlı en az 1700 can kaybının meydana geldiğini açıklamıştı.

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