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22 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

İklim krizi alarm veriyor

22 Temmuz 2022, Cuma 01:32
Dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, seller ve orman yangınları yaşanıyor. Bilim insanları bu tür aşırı hava olaylarının iklim değişikliği yüzünden meydana geldiğini söylüyor.

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İngiltere ve Avrupa kıtasında son günlerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine tırmandı. Hızla yükselen hava sıcaklıkları birçok ülkede orman yangınlarına yol açtı. Bu sırada ulaşımda aksaklıklar yaşandı ve su kıtlıkları yoğunlaştı.

Bilim insanları endüstri devriminin ardından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan fosil yakıtlarının ortaya çıkardığı karbon emisyonları nedeniyle dünyanın 1,1 derece arttığını aktarıyor.

Peki iklim krizinin aşırı hava olayları ile nasıl bir ilişkisi var?

1. Daha şiddetli ve daha uzun sıcak hava dalgaları

Ortalama hava sıcaklıklarında yaşanan ufak değişimleri anlamak için iklimi bir ucunda soğuk, diğer ucunda sıcak, ortasında ise aradaki diğer hava sıcaklıklarının olduğu bir çan eğrisi gibi düşünebiliriz.

Uzmanlar son 50 yıl içinde sıcak hava dalgalarının süresinin neredeyse iki katına çıktığını, bu sürenin her yıl artığını aktarıyor.

2. Daha uzun süreli kuraklıklar

Sıcak hava dalgaları yoğunlaştıkça ve uzadıkça kuraklıklar da artabiliyor. Sıcak hava dalgalarının meydana geldiği zaman dilimleri arasında daha az yağış olması bunun sebeplerinden bir tanesi.

3. Orman yangınları için daha fazla yakıt

Yeryüzü kuruyunca orman yangınlarının çıkmasına yol açabilecek doğal yakıt oluşuyor. Bu sene Kuzey Yarım Küre’de orman yangını sezonu bazı bölgelerde erken başladı. Uzmanlara göre bunun sebebi yağışın az, sıcaklığın ise fazla olmasıydı.

4. Aşırı yağış olayları

Normal hava döngülerinde sıcak hava atmosferde nem, su buharı ve yağış oluşumuna yol açıyor. Ancak sıcaklıklar yoğunlaştıkça atmosferdeki buhar da artıyor. Bu yüzden yağışlar da şiddetleniyor. Uzmanlar dünyada hava şartlarının her zaman değişken olduğunu, ancak iklim krizinin etkileriyle bu değişimlerin şiddetlendiğini ifade ediyor.

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Aşırı sıcaklardan 500 kişi öldü

İspanya’da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi. Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz’da “1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar” kaydedildi. Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı. İspanya’da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.

Ankara - aa

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