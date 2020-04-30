Dubai Emiri'nden İngiltere'ye koruyucu malzeme bağışı

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Rashid el Maktup, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) bağışlamak için 60 tonluk kişisel koruyucu ekipman aldı.

Malzemeyi taşıyan uçakların ilkinin, malzemelerin satın alındığı Çin'den yola çıkıp, Londra'daki Heatrow Havaalanı'na indiği kaydedildi. El Makdum'un Sözcüsü "Şeyhin 'İngiltere ile derin ve uzun süreli bağlantılarından' dolayı, İngiltere'deki sağlık çalışanlarını korumak için üzerine düşeni yapmaya karalı olduğunu" belirtti. İlk uçakta, 660 kutudan fazla maske ve diğer koruyucu ekipman bulunuyor. BBC Türkçe

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