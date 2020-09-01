"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Düğünlerde yeni tedbirler

01 Eylül 2020, Salı 17:00
KORONAVİRÜS SALGININDA SON GÜNLERDE GÖRÜLEN ARTIŞ ÜZERİNE İSTANBUL VALİLİĞİ, KAPALI ALANLARDA SÜNNET DÜĞÜNÜ, KINA GECESİ, NİŞAN VE BENZERİ FAALİYETLERİ YASAKLADI.

İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisinin düğün, nikâh, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi merasimlerle ilgili ek tedbirlerin alındığı 84 sayılı kararının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu. Karara göre, kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak, sadece açık alanlarda yapılabilecek. Düğün ve nikâh merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecek. Mekânın normal kapasitesinin üçte birini aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecek. Düğün, nikâh, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi bütün merasimlerde, oyun ve dans olmayacak, kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak; gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacak.

AA

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AİHM Başkanına çağrı

    Türkmenistan zulüm kaynıyor

    Adli yıl tartışmalı açıldı

    Küresel salgında son 1 günde yaşanan önemli gelişmeler

    BM'den İsrail'e sert tepki

    Dışişleri: ABD'nin GKRY kararı müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır

    'BAE, İsrail-ABD mandası haline geldi'

    İsrail askerleri yaşlı Filistinliyi yerlerde sürükleyerek darbetti

    Koca: Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor

    Afrika’da ezan yasağına tepki yağdı

    Hakkari'de araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Erbil dualarla uğurlandı

    Hava yine kirlendi

    Ali Babacan: Yakın izlem amacıyla hastanede olacağım

    Hamaney: BAE, İslam dünyasına ihanet etti

    AB'den Türkiye ile diyalog çağrısı

    MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı

    'Virüs gücünü kaybetmedi'

    İngiltere'de okullar yeniden açıldı

    Soylu: DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri yakalandı

    İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM Başkanına çağrı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Savunma sanayii projeleri ve sorular
    Ahmet BATTAL

    AİHM Başkanıyla Türkiye’de hasbihal
    Genel

    Türkmenistan zulüm kaynıyor
    Genel

    Adli yıl tartışmalı açıldı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah kalpleri neden mühürler?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Sosyal hayatta gelişme
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Macaristan’dan fıtrat haberleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.