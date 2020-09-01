Düğünlerde yeni tedbirler

KORONAVİRÜS SALGININDA SON GÜNLERDE GÖRÜLEN ARTIŞ ÜZERİNE İSTANBUL VALİLİĞİ, KAPALI ALANLARDA SÜNNET DÜĞÜNÜ, KINA GECESİ, NİŞAN VE BENZERİ FAALİYETLERİ YASAKLADI.

İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisinin düğün, nikâh, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi merasimlerle ilgili ek tedbirlerin alındığı 84 sayılı kararının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu. Karara göre, kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak, sadece açık alanlarda yapılabilecek. Düğün ve nikâh merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecek. Mekânın normal kapasitesinin üçte birini aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecek. Düğün, nikâh, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi bütün merasimlerde, oyun ve dans olmayacak, kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak; gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacak.