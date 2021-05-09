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9 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Dünya genelinde aşılamada son durum ne?

09 Mayıs 2021, Pazar 18:47
Kovid-19 aşı çalışmaları hızla devam ederken, aşılama kampanyalarına bakıldığında ülkeler arasında büyük farklılıklar görülmeye devam ediyor.

Türkiye'de 9 Mayıs 2021 itibariyle 22 milyon 909 bin 983 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Türkiye rakamsal olarak ABD, Çin, Hindistan, İngiltere, Brezilya ve Almanya'dan sonra en çok aşı yapan ülkelerden biri.

Nüfusu yüz binlerle ifade edilen Cebelitarık, Butan ve Falkland Adaları gibi küçük devlet ve yönetim birimleri halkın çoğunluğunu aşılayanlar listesinde başı çekiyor. Daha kalabalık ülkelere bakıldığında ise İsrail, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, Macaristan, ve Şili bu listede üst sıralarda yer alıyor.

Nüfusu yüksek ülkeler arasındaysa Endonezya'da yapılan aşı çalışmaları diğer ülkelere nazaran biraz daha yavaş ilerliyor.

Dünya genelinde şu ana kadar 1,3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

Euronews Türkçe

Etiketler: dünya, aşılama
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