Dünya genelinden son veriler

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 10 milyon 421 bin 490'a ulaştı.

Küresel salgında en kötüsü henüz gelmedi

Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 508 bin 419 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 679 bin 143 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 233 bin 928 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ülke olan ABD'de 2 milyon 681 bin 811 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 128 bin 783 kişi öldü.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 370 bin 488), Rusya (647 bin 849), Hindistan (568 bin 315), İngiltere (311 bin 965), İspanya (296 bin 50), Peru (282 bin 365), Şili (275 bin 999), İtalya (240 bin 346), İran (225 bin 205), Meksika (220 bin 657), Pakistan (209 bin 337), Türkiye (198 bin 613), Almanya (195 bin 392), Suudi Arabistan (186 bin 436), Fransa (164 bin 260), Güney Afrika (144 bin 264), Bangladeş (141 bin 801), Kanada (103 bin 918), Katar (95 bin 106), Kolombiya (95 bin 43), Çin (83 bin 531), İsveç (67 bin 667), Mısır (66 bin 754), Arjantin (62 bin 268), Belarus (61 bin 790), Belçika (61 bin 361), Ekvador (55 bin 665), Endonezya (55 bin 92) ve Hollanda (50 bin 223).”

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 58 bin 385, İngiltere 43 bin 575, İtalya 34 bin 744, Fransa 29 bin 813, İspanya 28 bin 346, Meksika 27 bin 121, Hindistan 16 bin 917, İran 10 bin 670, Belçika 9 bin 732, Peru 9 bin 504, Rusya 9 bin 320, Almanya 9 bin 41, Kanada 8 bin 566, Hollanda 6 bin 107, Şili 5 bin 575, İsveç 5 bin 280, Türkiye 5 bin 115, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 502, Pakistan 4 bin 304, Kolombiya 3 bin 223, Endonezya 2 bin 805, Mısır 2 bin 872, Güney Afrika 2 bin 529, Bangladeş 1783, Suudi Arabistan 1599, Arjantin 1280, Belarus 387 ve Katar 113."