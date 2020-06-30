"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Dünya genelinden son veriler

30 Haziran 2020, Salı 12:36
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 10 milyon 421 bin 490'a ulaştı.

Küresel salgında en kötüsü henüz gelmedi
Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

 

 

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 508 bin 419 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 679 bin 143 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 233 bin 928 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ülke olan ABD'de 2 milyon 681 bin 811 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 128 bin 783 kişi öldü.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 370 bin 488), Rusya (647 bin 849), Hindistan (568 bin 315), İngiltere (311 bin 965), İspanya (296 bin 50), Peru (282 bin 365), Şili (275 bin 999), İtalya (240 bin 346), İran (225 bin 205), Meksika (220 bin 657), Pakistan (209 bin 337), Türkiye (198 bin 613), Almanya (195 bin 392), Suudi Arabistan (186 bin 436), Fransa (164 bin 260), Güney Afrika (144 bin 264), Bangladeş (141 bin 801), Kanada (103 bin 918), Katar (95 bin 106), Kolombiya (95 bin 43), Çin (83 bin 531), İsveç (67 bin 667), Mısır (66 bin 754), Arjantin (62 bin 268), Belarus (61 bin 790), Belçika (61 bin 361), Ekvador (55 bin 665), Endonezya (55 bin 92) ve Hollanda (50 bin 223).”

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 58 bin 385, İngiltere 43 bin 575, İtalya 34 bin 744, Fransa 29 bin 813, İspanya 28 bin 346, Meksika 27 bin 121, Hindistan 16 bin 917, İran 10 bin 670, Belçika 9 bin 732, Peru 9 bin 504, Rusya 9 bin 320, Almanya 9 bin 41, Kanada 8 bin 566, Hollanda 6 bin 107, Şili 5 bin 575, İsveç 5 bin 280, Türkiye 5 bin 115, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 502, Pakistan 4 bin 304, Kolombiya 3 bin 223, Endonezya 2 bin 805, Mısır 2 bin 872, Güney Afrika 2 bin 529, Bangladeş 1783, Suudi Arabistan 1599, Arjantin 1280, Belarus 387 ve Katar 113."

AA

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da en yüksek ölüm sayısı kaydedildi

    KPSS'nin uygulanacağı sınav merkezleri hakkında bilgilendirme

    Rusya Ulaştırma Bakanından Türkiye açıklaması

    Kanal İstanbul'a ilişkin yeni gelişmeler

    Dünya genelinden son veriler

    Bebek katili ölü ele geçirildi

    Belçika ''sömürgeci'' geçmişiyle yüzleşiyor

    'Suriye halkına sırtımızı dönemeyiz'

    Rusya'da ölü sayısı 9320’ye yükseldi

    Avustralya'nın bazı bölgelerinde yeniden sokak kısıtlaması kararı

    BM: Dehşete düştük

    TÜİK, dış ticaret istatistiklerini açıkladı

    Yargının akordunu bozdunuz

    Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

    Tehlike azalmıyor, artıyor

    Hürriyetin değerini daha iyi anladık

    ‘AVM değil, nefes almak istiyoruz’

    GATA’dan atılan öğrencilere ne oldu?

    Parti devleti mantığından çıkmalıyız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargının âdil olması için
    Mustafa ÖZBEK

    AYM’nin son Bylock kararı
    Genel

    Yargının akordunu bozdunuz
    Faruk ÇAKIR

    Korku duvarı da aşılır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hürriyetin değerini daha iyi anladık
    Ahmet BATTAL

    Tabiî hâkim ülkesi nerede?
    Genel

    Tehlike azalmıyor, artıyor
    Risale-i Nur'dan

    Rûy-i zemindeki en büyük meseleyle meşgulüz
    Süleyman KÖSMENE

    Öncelik işin mi, besmelenin mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.