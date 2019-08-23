Dünya Keşmir için harekete geçsin

BM insan hakları uzmanları, Cammu Keşmir’de yaklaşık 20 gündür devam eden ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve barışçıl protestolara ilişkin kısıtlamaların sona erdirilmesi için Hindistan’a çağrı yaptı.

Pakistan'dan BM'ye 'Keşmir' mektubu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) Cammu Keşmir’de yaşanan sorunla ilgili BM insan hakları uzmanlarından David Kaye, Michel Forst, Bernard Duhaime, Clement Nyaletsossi Voule ve Agnes Callamard’ın imzasını taşıyan yazılı açıklama yapıldı.Hindistan Parlamentosunun, Cammu Keşmir’in anayasal himayedeki özel statüsünü iptal etmesinin ve hükümet tarafından bölgede alınan önlemlerin gerginliği daha da artıracağı yönündeki endişe ifade edildi.İnternet ve telekomünikasyon ağlarının, hükümet tarafından mazeret gösterilmeden kapatılmasının zorunluluk ve orantılılık açısından tutarsız olduğu vurgulanan açıklamada, yaklaşık 20 gündür bölgede süren ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve barışçıl protestolara ilişkin kısıtlamaların kaldırılması için Hindistan hükümetine çağrıda bulunuldu. Cammu Keşmir’de, 4 Ağustos’tan bu yana aralarında internet erişimi, mobil telefon ağı ve bölge merkezli televizyon kanallarına ilişkin iletişim ve yayın hizmetlerinde kesintinin yaşandığı anımsatılan açıklamada, iletişim alanında yapılan karartma, “Cammu Keşmir halkını toplu olarak cezalandırmaktır” şeklinde nitelendirildi.

Ciddi insan hakları ihlalleri oluşturulabilir

Açıklamada, güvenlik güçlerinin hanelere düzenlediği gece operasyonlarıyla gençleri tutukladığına ilişkin raporlardan derin endişe duyulduğu vurgulanırken, “Bu tutuklamalar, ciddi insan hakları ihlalleri oluşturabilir. İddialar, yetkililer tarafından ayrıntılı şekilde soruşturulmalıdır. Bu doğrulandığı takdirde de sorumlular hesap vermelidir.” ifadeleri kullanıldı.Göstericilere karşı yaşam hakkı ihlallerine yol açabilecek gerçek mühimmat kullanımı konusunda ciddi endişelerini ifade eden uzmanlar, Hindistan’ın protesto gösterilerinde gerekli olan “minimum gücü” kullanma sorumluluğu taşıdığını hatırlattı.

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Dine dayalı zulüm son bulsun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın, Yahudi düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı, Hristiyanlar ve diğer dini gruplara zulmün son bulması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.Guterres, “Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü” vesilesiyle Twitter’dan yaptığı açıklamada, dinleri ya da inançları nedeniyle saldırıya uğrayanların sayısında artış olduğuna işaret ederek, buna “dur” demenin zamanının geldiğini vurguladı.”Dünyanın, Yahudi düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı, Hristiyanlar ve diğer dini gruplara zulmün son bulması için harekete geçmesi” gerektiğini kaydeden Guterres, “Hepimizin birbirimizi gözetme sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Güvenlik Konseyinde “Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü” dolayısıyla yapılan gayriresmi toplantıya Cenevre’den video konferans yoluyla katıldı.Bachelet, dünya genelinde artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve dine dayalı hoşgörüsüzlüğün hayatları, demokrasiyi ve barışı tehdit ettiğini belirterek, farklılıklar kabul edilmezse dünyada barışın olamayacağını kaydetti.