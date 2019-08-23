"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Dünya Keşmir için harekete geçsin

23 Ağustos 2019, Cuma 22:02
BM insan hakları uzmanları, Cammu Keşmir’de yaklaşık 20 gündür devam eden ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve barışçıl protestolara ilişkin kısıtlamaların sona erdirilmesi için Hindistan’a çağrı yaptı.

Pakistan'dan BM'ye 'Keşmir' mektubu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) Cammu Keşmir’de yaşanan sorunla ilgili BM insan hakları uzmanlarından David Kaye, Michel Forst, Bernard Duhaime, Clement Nyaletsossi Voule ve Agnes Callamard’ın imzasını taşıyan yazılı açıklama yapıldı.Hindistan Parlamentosunun, Cammu Keşmir’in anayasal himayedeki özel statüsünü iptal etmesinin ve hükümet tarafından bölgede alınan önlemlerin gerginliği daha da artıracağı yönündeki endişe ifade edildi.İnternet ve telekomünikasyon ağlarının, hükümet tarafından mazeret gösterilmeden kapatılmasının zorunluluk ve orantılılık açısından tutarsız olduğu vurgulanan açıklamada, yaklaşık 20 gündür bölgede süren ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve barışçıl protestolara ilişkin kısıtlamaların kaldırılması için Hindistan hükümetine çağrıda bulunuldu. Cammu Keşmir’de, 4 Ağustos’tan bu yana aralarında internet erişimi, mobil telefon ağı ve bölge merkezli televizyon kanallarına ilişkin iletişim ve yayın hizmetlerinde kesintinin yaşandığı anımsatılan açıklamada, iletişim alanında yapılan karartma, “Cammu Keşmir halkını toplu olarak cezalandırmaktır” şeklinde nitelendirildi.

Ciddi insan hakları ihlalleri oluşturulabilir

Açıklamada, güvenlik güçlerinin hanelere düzenlediği gece operasyonlarıyla gençleri tutukladığına ilişkin raporlardan derin endişe duyulduğu vurgulanırken, “Bu tutuklamalar, ciddi insan hakları ihlalleri oluşturabilir. İddialar, yetkililer tarafından ayrıntılı şekilde soruşturulmalıdır. Bu doğrulandığı takdirde de sorumlular hesap vermelidir.” ifadeleri kullanıldı.Göstericilere karşı yaşam hakkı ihlallerine yol açabilecek gerçek mühimmat kullanımı konusunda ciddi endişelerini ifade eden uzmanlar, Hindistan’ın protesto gösterilerinde gerekli olan “minimum gücü” kullanma sorumluluğu taşıdığını hatırlattı.

***

Dine dayalı zulüm son bulsun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın, Yahudi düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı, Hristiyanlar ve diğer dini gruplara zulmün son bulması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.Guterres, “Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü” vesilesiyle Twitter’dan yaptığı açıklamada, dinleri ya da inançları nedeniyle saldırıya uğrayanların sayısında artış olduğuna işaret ederek, buna “dur” demenin zamanının geldiğini vurguladı.”Dünyanın, Yahudi düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı, Hristiyanlar ve diğer dini gruplara zulmün son bulması için harekete geçmesi” gerektiğini kaydeden Guterres, “Hepimizin birbirimizi gözetme sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Güvenlik Konseyinde “Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü” dolayısıyla yapılan gayriresmi toplantıya Cenevre’den video konferans yoluyla katıldı.Bachelet, dünya genelinde artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve dine dayalı hoşgörüsüzlüğün hayatları, demokrasiyi ve barışı tehdit ettiğini belirterek, farklılıklar kabul edilmezse dünyada barışın olamayacağını kaydetti. 

Etiketler: keşmir
Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD ve Rusya arasında kaldık

    Tribünler de protesto etti

    Beşiktaş, 3 puanı 3 golle aldı

    Dünya Keşmir için harekete geçsin

    Eğitim özele havale

    Hukuksuzluk devletin altını oyar

    Ucuzluk hayal oldu

    Çok sayıda spor kulübünden vahşete ortak tepki

    "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail'den yine sert müdahale

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Emine Bulut' açıklaması

    Çin'deki ABD'li şirketlere Trump'tan çağrı

    Tansiyon yükseldi: Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yolları kapattı

    Samsun'dan üzücü haber

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Emine Bulut' cinayeti hakkında açıklama

    Bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak

    6 bin muhtar için YSK’ya itiraz

    KESK’ten bir günlük grev kararı

    Macron'a 'Sisi'yi kınayın' çağrısı

    'Dinimizde kadının canı dokunulmazdır'

    Ali Babacan partisi için Aralık'ta harekete geçecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Sıkı çalışan” Meclis bu mu?
    Genel

    ABD ve Rusya arasında kaldık
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele” gerekçesi
    Ahmet BATTAL

    Alışveriş mi alım satım mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gengeç

    M. Âkif Ersoy’un torunu Selma Hanımla bir sohbet
    Yasemin YAŞAR

    Kendine güvenle eziklik arasındaki o ince çizgi
    Risale-i Nur'dan

    Tabiat zannedilen şey, İlâhî bir sanattır
    Faruk ÇAKIR

    Sigara yanar, ocaklar söner
    Durmuş Ali İnci

    Marangoz Ahmet Abi ve bir hatıra

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.