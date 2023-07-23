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23 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden BM'ye çağrı

23 Temmuz 2023, Pazar 16:33
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından Birleşmiş Milletleri (BM), işbirliğine ve konuyla ilgili karar almaya çağırdı.

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Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve üzerine basılması gibi İslam dünyasının duygularını tahrik edici eylemlerin ardından Dünya Müslüman Alimler Birliği, bugün, pek çok dernek ve Arap parlamenterler ile düşünürlerin katılımıyla Uluslararası İslam Mukaddesatının Korunması Forumu düzenledi.

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneğinin (UMAD) İstanbul'daki binasında düzenlenen forumun kapanış bildirisinde, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretlerin uluslararası barışı tehdit ettiği vurgulandı ve BM, dinlere hakareti önleyecek uluslararası bir anlaşmaya varılması için yapıcı işbirliğine ve uygun bir karar almaya çağrıldı.

Bildiride ayrıca, Müslümanların kutsal değerlerine yönelik bu hakaretlerle ilgili bir konferans düzenlenmesi ve bunların tekrarının önlenmesi için etkili araçlar içeren stratejik bir plan hazırlanması gerektiği ifade edildi.

İslam ülkelerinden, söz konusu eylemlerden doğacak tehlikeleri ortaya koymak üzere bu eylemlere izin veren Batılı ülkelerle bir araya gelmesi istendi.

İslam ülkelerinden ayrıca, İslam'ı tanıtmak için uluslararası, ekonomik ve siyasi ilişkilere yatırım yapmaları ve bunu stratejik hedef olarak belirlemeleri talep edildi.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saldırmıştı.

AA

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