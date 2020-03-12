Dünya teyakkuzda

Dünya Sağlık Örgütü, vaka sayısı her gün artan ve yeni ülkelere yayılan koronavirüsün "pandemi" (küresel salgın) olarak karakterize edildiğini bildirdi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesi virüsün yayıldığı ülke ve bölgelere uçuşları durdurma, sınırları kapama, insan girişlerini yasaklama ve kısıtlama getirme tedbirlerine başvuruldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı açıklamada dünya çapında 120'den fazla ülke ve bölgede 120 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle "küresel acil durum" ilan ederken, salgının "pandemi" (küresel salgın) olarak karakterize edilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Hava yolu şirketleri Çin'e uçuşlarını askıya aldı

Aralık 2019'da ortaya çıkan virüsün yıl başında Çin'den gelenler aracılığıyla yayılmasıyla birlikte Asya-Pasifik bölgesinde ve Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da çok sayıda hava yolu şirketi Çin ve bölgelerine uçuşlarını askıya alma kararı aldı.

Asya-Pasifik bölgesinde Malezya'nın AirAsia, Avustralya'nın AirAustralia, Hindistan'ın AirIndia ile IndiGo, Myanmar'ın KBZ, MAI ile MNA, Hong Kong'un Cathay Pacific, Endonezya'nın Lion Air, Singapur'un Singapur Havayolları, Pakistan'ın Pakistan Uluslararası Havayolları; Avrupa'da İngiltere'nin British Airways, Fransa'nın Air France, Almanya'nın Lufthansa, Finlandiya'nın Finnair, İspanya'nın Iberia, Hollanda'nın KLM, Danimarka, Norveç ve İsveç'in çok uluslu ortaklığı İskandinav Hava Yolları, Ukrayna'nın SkyUp ile Ukrayna Uluslararası Hava Yolları, Rusya'nın Ural Havayolları; Orta Doğu'da Mısır'ın EgyptAir, İsrail'in El Al ve Katar'ın Katar Hava Yolları; Afrika'da Madagaskar'ın Air Madagaskar, Fas'ın Royal Air Maroc ve Amerika'da ABD'nin Amerikan Airlines, Delta Airlines ile United Airlines havayolu şirketleri Çin ve bölgelerine uçuşlarını durdurdu.

Türk Hava Yolları da Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya'ya olan tüm tarifeli uçuşlarını durdururken İsrail'e olan seferlerinin azalttı.

Sınırlar kapatıldı

Salgının yayılmaya başlamasının ardından Çin'e sınırı olan ülkeler sınırlarını kapatırken birçok ülke Çin'den ve koronavirüsün yayıldığı diğer ülkelerden gelen kişilere seyahat yasakları ve kısıtlamaları getirdi.

Çin ile kara sınırı olan ülkelerden Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Afganistan, Vietnam ve Laos sınırı Çin ile sınır geçişlerini durdurma kararı aldı.

Öte yandan, özerk statüdeki Çin'in Özel İdare Bölgesi Hong Kong da ana kara ile demiryolu seferlerini askıya alırken, Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası da ana karadan giriş çıkışları durdurduğunu açıkladı.

Yolculara giriş yasakları ve karantina tedbirleri getirildi

Kuzey Kore, dünyanın tüm ülkelerinden turist girişini durdurdu.

Hindistan ise tüm yabancı ülke vatandaşlarına verilen vizelerin 15 Nisan'a kadar askıya aldığını, ABD ise Şengen bölgesi ülkelerinden seyahat eden kişilerin ülkeye girişinin 30 gün süreyle yasakladığını açıkladı.

İsrail, Özbekistan ve Mikronezya, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kişilere 14 günlük karantina şartı getirdi.

50'den fazla ülke Çin'den seyahat eden yolcularının ülkeye girişini yasaklama veya kontrol ve karantina tedbirleri uygulama kararı aldı.

7 ülke İtalya'dan veya ülkenin bazı bölgelerinden seyahat eden yolcuların ülkeye girişlerini yasakladı.

7 ülke Güney Kore'den veya ülkenin bazı bölgelerinde seyahat eden yolcuların ülkeye girişlerini yasakladı. 3 ülke ise kontrol ve karantina tedbirleri uygulama kararı aldı.

10 ülke İtalya'dan veya ülkenin bazı bölgelerinden seyahat eden yolcuların ülkeye girişlerini yasakladı.

Ülkeler Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye etti

Bu arada, çok sayıda ülke salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için girişimlerde bulundu.

ABD, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Singapur, İngiltere ve AB ülkeleri, Bangladeş, Hindistan, Myanmar, Sri Lanka, Moğolistan, Tayland, Malezya, Tayvan, Brezilya, Kolombiya, Kanada, Suudi Arabistan, İran, Rusya, Ukrayna, Brunei Sultanlığı, Filipinler ve Nepal koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki vatandaşlarını özel uçak seferleriyle tahliye etti.

Türkiye de Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "A400M" tipi kargo uçağı ile Türkiye'ye getirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Koronavirüs dünya genelinde 129 bin 590 kişiye bulaşırken 4 bin 749 kişi hayatını kaybetti.