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Dünyanın en uzun bayrağı Pakistan'da Keşmir için açıldı

20 Ekim 2019, Pazar 21:17
Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uyguladığı ablukayı protesto için Pakistan'da 5 kilometrelik dünyanın en uzun bayrağı açıldı.

Cammu Keşmir Dayanışma Hareketi ve Keşmir Gençler Birliği tarafından organize edilen gösteri, Cinnah Bulvarı üzerinde düzenlendi.

Cammu Keşmir Dayanışma Hareketi Sözcüsü Uzma Gul, vefat eden annesini defnetmesinin ardından protestoya geldiğini belirterek, "Bugün annemi defnedip buraya gelme sebebim, onların ömürleri boyunca mücadele ettiği davayı devam ettirebilmektir." diye konuştu.

Dünyanın en uzun bayrağını açarak Cammu Keşmir'de uygulanan ablukaya dünyanın dikkatini çekmek istediklerini kaydeden Gul, "Bizim için Keşmir bayrağı bir çiçektir. Bugün İslamabad'da dünyanın en büyük çiçeğini açıyoruz." dedi.

Başkentte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıkların bulunduğu Kırmızı Bölge'den itibaren açılan 5 kilometrelik Keşmir bayrağını binlerce Pakistanlı kaldırdı.

Cammu Keşmir Dayanışma Hareketi tarafından yapılan açıklamada, bayrağın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuru yapıldığı, bir önceki rekorun 2,5 kilometrelik bayrak olduğu belirtildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

AA

Etiketler: keşmir
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