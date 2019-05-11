Endonezya'da 34 mahkum firar etti

Endonezya'nın Riau eyaletinin Siak bölgesinde 648 tutuklunun bulunduğu Sri Indrapura Cezaevi'nde çıkan kargaşadan faydalanan 34 mahkum firar etti.

Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen bazı mahkumların güvenlik güçlerine direnmesiyle kargaşanın tetiklendiğini açıklayan yetkililer, olay sırasında mahkumların gardiyanların bulunduğu bölümü ateşe verdiğini belirtti. Çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Siak Bölgesi Emniyet Şefi Ahmet David de 119 tutuklunun hapishaneden tahliye edildiğini ve diğer mahkumların da başka cezaevlerine nakledileceğini söyledi. David, firari 34 mahkumu arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Kasım ayında, Açe eyaletinde çıkan kargaşada 113 mahkum firar etmişti. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 224

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.