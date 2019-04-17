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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Endonezya'da Widodo yeniden seçildi

17 Nisan 2019, Çarşamba 21:42
Endonezya'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekili seçiminde, Devlet Başkanı Joko Widodo resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi.

Anket şirketlerinin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Devlet Başkanı Widodo, ikinci kez devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) verilerine göre, sandıkların yüzde 98,30'u açıldı ve Widodo, oyların yüzde 55,59'unu aldı.

Widodo'nun rakibi ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto'nun oy oranı ise yüzde 44,41'de kaldı.

Charta Politika araştırma şirketinin yayımladığı verilere göre de yüzde 97,45'i açılan sandıklarda Subianto, oyların yüzde 45,61'ini, Widodo ise yüzde 54,39'unu aldı.

Endonezya’da 2014 yılındaki devlet başkanlığı seçiminde, Subianto, oyların yüzde 48,85'ini, Widodo yüzde 53,15'ini kazanmıştı.

Prabowo Subianto kendisinin kazandığını iddia etti

Ülkenin önde gelen birçok anket şirketinin açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 97’sinden fazlası açılırken, Widodo, ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto karşısında ikinci kez başkanlığı kazandı.

Charta Politika araştırma şirketinin yayımladığı verilere göre, Widodo yüzde 54,39, rakibi Subianto yüzde 45,61 oy aldı.

SMRC şirketine göre, Subianto’nun yüzde 45,14 oyuna karşın, Widodo 54,86 oy alırken, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) yayımladığı sonuçlara göre de Widodo’nun 55,59, Subianto’nun ise 44,41 oy aldığı bildirildi.

Kendi seçim ekibinin verilerine göre yüzde 62’nin üzerinde oy alarak seçimin kazanını olduklarını belirten Subianto ise Widodo’yu kazanan gösteren anket şirketlerini yanlı olma ve partizanlık yapmakla suçladı.

Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Widodo ise kesin zafer için resmi seçim sonuçlarının beklemenin daha doğru ifade etti. 

Öte yandan kesin olmayan sonuçlara göre, 16 ulusal partinin yer aldığı milletvekili genel seçiminde, Widodo’nun aday olduğu PDI-P partisi önde giderken oy sayım işlemleri devam ediyor.

Ülkede ilk kez devlet başkanlığı ile milletvekili seçiminin aynı günde düzenlendiği ve 190 milyondan fazla seçmenin kayıtlı olduğu seçimde, devlet başkanlığı için 2, merkez parlamentonun yanı sıra eyalet, il ve ilçeleri de kapsayan yerel yönetim meclislerindeki milletvekilliği için 245 bin 106 aday yarıştı.

Yasalar gereği iki dönem başkanlık hakkı tanınan Endonezya’da, mevcut Devlet Başkanı Widodo, resmi seçim sonucuyla birlikte başkan olması halinde son kez yönetimde olacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (KPU) resmi seçim sonuçlarını 22 Mayıs’a kadar açıklaması bekleniyor.

AA

Etiketler: endonezya, widodo
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