Endonezya’daki Merapi Yanardağı alarm veriyor

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 52 patlama meydana geldiği ve yaklaşık 200 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bildirildi.

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda püsküren lav, kül ve duman kütlesinin dağın güneybatı yönündeki yamacından 3 bin metre aşağı indiği belirtildi. Açıklamada, yanardağda son 24 saate 52 patlamanın gözlemlendiği belirtildi. Patlamaların ardından etkili olan kül yağmurlarının bölgedeki bazı köyleri olumsuz etkilediği kaydedildi. AA

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