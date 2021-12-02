Esed rejiminden İdlib’e saldırı: 6 sivil yaralandı

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran’ın kontrolündeki terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil yaralandı.

İdlib'in kuzeydoğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in kuzeydoğusundaki Binniş ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti. Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ikisi ağır altı sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA

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