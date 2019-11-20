Eski Almanya Cumhurbaşkanı'nın oğlu bıçaklandı

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanlarından Richard von Weizsacker'in oğlu Berlin'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda bir polis de ağır yaralandı.

Almanya'nın altıncı Cumhurbaşkanı Richard von Weizsacker'in oğlu Fritz von Weizsacker, Berlin'de görev yaptığı hastanede uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda öldü. Schlosspark Hastanesi'nde dahiliye bölümü başhekimi olarak görev yapan Fritz von Weizsacker'in, kamuya açık bir seminer verdiği sırada bir kişi tarafından bıçaklandığı açıklandı. 59 yaşındaki Weizsacker'in meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen olay yerinde öldüğü belirlendi. Bu sırada dinleyiciler arasında bir polis memurunun da tesadüfen orada olduğu ancak olaya müdahale etmeye çalışırken yaralandığı öğrenildi. ​Polis Sözcüsü Michael Gassen, "Saldırganın motivasyonunu bilmiyoruz" dedi ve adamın gözaltında olduğunu söyledi. Richard von Weizsäcker'in 4 çocuğundan biri olan Fritz von Weizsäcker'ın daha önce Almanya'nın farklı şehirlerinin yanı sıra İsviçre ve ABD'de de görev yaptığı biliniyor.

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