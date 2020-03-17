"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2020 SALI - YIL: 51

Etiyopya'ya giden İtalyan turistler virüs nedeniyle ülkelerine dönmek istemiyor

17 Mart 2020, Salı 13:27
Etiyopya'ya seyahate giden 35 İtalyan turist, vizeleri bitmesine rağmen İtalya'daki yeni tip Koronavirüs salgınının ulaştığı boyutlar nedeniyle ülkelerine dönmeyi reddetti. Turistler, Etiyopya'nın şu anda İtalya'dan daha güvenli olduğunu söyledi.

24jours haber sitesinde yer alan habere göre, Etiyopya'daki 35 İtalyan turist Avrupa'da Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülke olan İtalya'ya dönmeyi reddetti. 

Sosyal medya kullanıcıları, İtalyan turistlerin ülkelerine dönmeyip Etiyopya'da kalma kararını 'ironi' olarak nitelendirdi. 'Don Chauvy' isimli bir kullanıcı Twitter'dan "Etiyopya'daki 35 İtalyan, turist vizelerinin dolmasına rağmen ülkelerine dönmeyi reddediyor. Belgesi dolan Avrupalılar Afrika'da kalmaya başladı. Tarih ironilerle dolu" yazdı. 

Etiketler: Etiyopya, İtalyan turist, virüs
Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Davutoğlu alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı

    CHP'den 'Cezaevlerindeki çocuklar tahliye edilsin' çağrısı

    Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

    DSÖ'den 'test yapın' çağrısı

    MEB, meslek liselerinde maske üretecek

    Etiyopya'ya giden İtalyan turistler virüs nedeniyle ülkelerine dönmek istemiyor

    İran'da 85 bin mahkum geçici olarak serbest bırakıldı

    Irak, ABD'yi BM'ye şikayet etti

    'Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur'

    9 Avrupa ülkesindeki 3 bin 614 Türk vatandaşı bu gece ülkeye dönecek

    Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçları ertelendi

    'Vaka sayısı 1 ay içinde 5 bini bulabilir'

    Brezilya'da cezaevlerinde 'virüs' isyanı: Mahkumlar firar ediyor

    'Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir'

    TESK'ten 'merdiven altı ürün' uyarısı

    İstanbul'da toplu taşımada büyük düşüş

    Son iki haftada 147 bin sığınmacı Yunanistan'a geçiş yaptı

    Kapalıçarşı kapanacak mı?

    'Hollanda nüfusunun büyük çoğunluğu hastalığa yakalanacak'

    ABD'de ilk kez COVID-19 aşısı denendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İspanyol hastalığından koronavirüse
    Faruk ÇAKIR

    Dünyayı bu adaletsizlik yıkar
    Ahmet BATTAL

    Yargıya fors bin beş yüz …
    Süleyman KÖSMENE

    Bu zamanda takva müjdeleri
    Risale-i Nur'dan

    Hastalıklar da birer musahhar memurdur
    Cevher İLHAN

    Siyaseti saran “Koronavirüs nezlesi”
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Bir virüs dünyaya ne anlatabilir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    İmanımızın seviyesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.