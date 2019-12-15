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15 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Filipinler 6,8'le sarsıldı

15 Aralık 2019, Pazar 11:59
Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao del Sur bölgesine bağlı Magsaysay kasabasının 5 kilometre güneydoğusu olan 6,8 büyüklüğündeki depremin, yerin 28,2 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin can ya da mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Filipinler’in Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de gözlemlenen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat bölgelerinde 23 kişi ölmüş, 417 kişi yaralanmıştı.

AA

Etiketler: filipinler, deprem
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