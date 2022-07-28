Filistin Başbakanı'ndan Almanya'ya çağrı: Filistin'i tanıyın

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Tobias Lindner'den ülkesinin Filistin devletini tanımasını istedi.

Iştiyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Filistin Başbakanı, Ramallah'ta Lindner ile bir araya geldi. Alman Bakan'dan İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme inanmasını ve Filistin devletini tanımasını isteyen Iştiyye, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmesinin iki devletli çözümü baltaladığını belirtti. Iştiyye, İsrail'in zarar verdiği iki devletli çözüm seçeneğini korumanın önemine dikkati çekti. Batı Şeria'da "C" olarak sınıflandırılan bölgelerde, uluslararası destekle inşa edilen evlerin yıkılmasına atıfta bulunan Iştiyye, İsrail'i uluslararası toplum tarafından Filistin'e sağlanan her türlü desteği yok etmekle suçladı. Filistin Başbakanı ayrıca imzaladığı anlaşmalara uyması için İsrail'e uluslararası toplumun ciddi baskı yapmasını istedi.

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