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2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Filistin Başbakanı'ndan çağrı: İsrail’in zulmünü durdurun

02 Ağustos 2021, Pazartesi 18:02
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD ile uluslararası toplumu, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’e yönelik "zulüm politikalarını" durdurmaya davet etti.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik "zulüm politikaları" yürüttüğüne dikkati çekerek, ABD ve uluslararası toplumun bu "zulmü" durdurması gerektiğini vurguladı.

Özellikle Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yaşanan tehcir uygulamalarını hatırlatan Iştiyye, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplum ve özellikle ABD, Yahudi yerleşimciler lehine Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde (Kudüs'ün doğusu) halkımızın maruz kaldığı zulüm, ırkçılık ve etnik temizlik politikasını sona erdirmek zorundadır."

İsrail mahkemelerinin, "işgal rejiminin" işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkına yönelik ihlallerinin üstünü örtmek için çaba harcadığını vurgulayan Iştiyye, İsrail’in Filistinlilere ait gayrimenkullere çeşitli prosedürlerle el koymaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Filistin Başbakanı, İsrail’in "Gaiplik Yasası" ve çeşitli yöntemlerle Filistinlilerin ev ve arsalarını almaya çalıştığını yineleyerek, "İşgal rejimi Kudüs’teki bu prosedürlerine son vermelidir, çünkü böyle bir hakkı yok." dedi.

İsrail, 1950’de çıkardığı "Gaiplik Yasası" uyarınca, 1948 savaşında ülkeden ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin mülklerine el koyabiliyor.

Etiketler: Filistin Başbakanı, çağrı, İsrail, zulüm
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