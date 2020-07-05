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5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Filistin'de OHAL ilan edildi

05 Temmuz 2020, Pazar 13:15
Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle bir kez daha olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yayınladığı kararnamede, "Koronavirüsün yayılması nedeniyle bugünden itibaren tüm Filistin topraklarında 30 günlüğüne OHAL ilan edilmiştir." ifadesini kullandı.

Kararnameye göre, OHAL'in uygulanması için Başbakan Muhammed Iştiyye ve hükümetine her türlü yetkinin verildiği vurgulandı.

Buna göre, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin kentlerine giriş çıkışlar durdurulabilecek, sokağa çıkma yasağı uygulanabilecek ve şehirler arası seyahatler kısıtlanabilecek.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarındaki vaka sayısı 4 bin 250'ye, vefat edenlerin sayısı da 19'a yükseldi.

Filistin hükümeti Kovid-19 nedeniyle daha önce 6 Mart'ta, ay sonuna dek uygulanmak üzere OHAL ilan etmiş, Filistin Devlet Başkanı Abbas da 3 Nisan’da OHAL’in bir ay daha uzatılmasına karar vermişti. OHAL, 3 Mayıs'ta kaldırılmıştı.

Vaka sayısında hızlı artış

Kovid-19 salgının ilk dalgasının etkisine nisanda giren Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 330'a kadar çıktı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı son günlerdeki artışla 4 bini aştı.

Filistin yönetimi, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 3 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kentlerde 5 günlük genel karantina uygulaması başlamıştı.

Karantina kapsamında fırın, eczane ve bakkalların dışında tüm işletmeler kapatılırken, şehirler arası ve kent içi ulaşım da durdurulmuştu.

AA

Etiketler: Filistin, OHAL
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