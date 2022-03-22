Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerde 670 bin İsraillinin yaşadığı açıklandı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, işgal altındaki Filistin topraklarında 670 bin İsrailli yerleşimcinin yaşadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, İsrail'in devam eden ve genişleyen yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin Filistin'de şiddeti körüklediği ve iki devletli çözüm olasılığını aşındırdığı endişesini dile getirdi. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 670 bin İsraillinin yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşadığını belirten Wennesland, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin BM kararlarını ve uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini ve barışın önünde ciddi engel teşkil ettiğini söyledi. Wennesland, İsrail hükümetine yasa dışı yerleşim faaliyetlerine derhal son vermesi çağrısı yaptı. AA

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