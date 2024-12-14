Filistin’i görüştüler

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ortadoğu’daki son durumu görüştü.

Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Vatikan’da Papa Francis, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü kaydedildi. Görüşmede, Vatikan ve Filistin arasındaki iyi ilişkilere değinildiği bildirilerek, “Katolik Kilisesi’nin Filistin toplumuna, özellikle Gazze’deki çok ciddi insani duruma yardım konusundaki önemli katkısı vurgulandı. Gazze’de bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması dileği iletildi.” denildi.

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