Filistin'in İsrail'le müzakerelere dönmesi amaçlanıyor

Ramallah'ta Avrupalıların dahil olduğu diplomasi trafiği yaşanırken, temasların İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlaması ve İsrail'le Arap devletlerinin normalleşmesi önündeki Filistin engelinin kaldırılması amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde son günlerde başta Avrupalıların dahil olduğu yoğun diplomasi trafiği yaşanırken, temasların İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlaması ve İsrail'le Arap devletlerinin normalleşmesi önündeki Filistin engelinin kaldırılması amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Filistin yönetiminin merkezi Ramallah'ta bir süredir yoğun diplomasi trafiği dikkati çekiyor. Eylül ayı başından bu yana Avrupalı birçok isim Filistinli yetkililerle görüşmeler yapıyor. Kanada'nın Filistin Temsilcisi Robin Wettlaufer, İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosu Philip Hall, Avrupa Birliğinin Kudüs temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, Almanya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ay başından bu yana Filistin yönetiminden yetkililerle görüşmeler yürüttü. İlan edilen görüşmelerin çoğu Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Hasan eş-Şeyh ve Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile gerçekleşti. Büyük bir kısmı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleşen görüşmelerde birçok konu ele alınsa da İsrail'le müzakerelerin yeniden başlaması ve güvenlik koordinasyonunun tekrar sağlanması üzerine yoğunlaşıldı. Filistin'in bu iki konuda şartları ve duruşu sabit olmasına rağmen görüşmelerde Filistin'in İsrail'le iş birliğine, müzakere masasına oturmaya ve ABD'nin sözde barış planı "Yüzyılın Anlaşması"nı kabule zorlandığı ifade ediliyor. AA

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