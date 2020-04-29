Fransa'da OHAL 23 Temmuz'a kadar uzatılabilir

Fransa’nın salgına karşı izleyeceği yol haritası hakkında bilgi veren Başbakan Edouard Philippe, durumun kötüye gitmesi halinde 11 Mayıs’ta bitmesi beklenen karantinanın bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Olağanüstü halin 23 Temmuz’a kadar uzatılmasını öngören düzenlemenin masada olduğunu belirtti.

Avrupa’da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da, önümüzdeki günlerde izlenecek yol haritası belli oldu. Başbakan Edouard Philippe, vaka sayılarının kötüye gitmesi halinde 11 Mayıs’ta bitmesi beklenen karantinanın bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Philippe, olağanüstü halin 23 Temmuz’a kadar uzatılmasını öngören düzenlemenin de masada olduğunu belirtti.

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