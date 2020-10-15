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15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Fransa'da Sağlık Bakanının evine 'koronavirüs' baskını

15 Ekim 2020, Perşembe 15:02
Fransa'da hükümetin Covid-19 krizi yönetimiyle ilgili açılan bir soruşturma kapsamında sağlık bakanı ve kamu sağlığı genel müdürünün ofis ve evlerinde arama yapıldı.

Sivil toplum örgütleri ve bazı vatandaşların şikayetleri üzerine haziran ayında konuyla ilgili hukuki inceleme başlatılmıştı.

Yüce Divan tarafından ise temmuz ayında ayrı bir soruşturma açıldı.

Kapsamı oldukça dar olan adli incelemede işyerlerinde virüs önlemlerinin alınmasında, maske tedariğinde ve testlerin devreye sokulmasında yetersiz kalındığı iddiaları inceleniyor. 

Cinayete ve yaralanmaya sebebiyet verme, hayatı tehlikeye atma, tehditle mücadelede yetersiz kalma ve tehlikedeki insanlara yardım etmeme gibi iddialar da ele alınabilecek.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Kamu Sağlığı Direktörü Jerome Salomon'un ev ve işyerleri Yüce Divan tarafından açılan soruşturma çerçevesinde arandı ve bu soruşturmanın kapsamı daha geniş. Burada Covid-19 krizinin yönetiminde alınan siyasi kararlar da değerlendirilebilecek.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre soruşturma dosyasında Eski Başbakan Edouard Philippe, Eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ve Eski Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye'de yer alıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Fransa, Sağlık Bakanı, koronavirüs, baskın
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