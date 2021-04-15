Fransa'da tartışmalı 'Genel Güvenlik' yasası onaylandı

Fransa'da polis şiddetini artıracağı ve insan haklarına aykırı maddeler bulundurduğu gerekçesiyle eleştirilen "Genel Güvenlik" yasası parlamentoda kabul edildi.

Bazı maddeleri tartışmalar üzerine yeniden yazılan "Genel Güvenlik" yasa tasarısı, 7 Nisan'da Senatoda kabul edilmesinin ardından bugün Ulusal Mecliste oylamaya sunuldu. Tasarı, 33 "hayır" oyuna karşı 75 "evet" oyuyla onaylandı. Genel Güvenlik yasa tasarısı yasalaşmadan önce Anayasa Konseyi'nin denetiminden geçecek. 'Polis şiddetine yol açacağı eleştirisi' Fransa genelinde protestolara neden olan Genel Güvenlik yasa tasarısı, nisanın ilk haftasında Senatodan 98 "hayır" oyuna karşı 241 "evet" oyuyla geçmişti. 22. maddesi, polislerin ve jandarmanın gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanmasını içeren tasarıda, polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisi genişletiliyor ve güvenlik güçlerinin gösterilerde helikopter ya da insansız hava araçlarıyla çektiği videoları yayınlamasına imkan tanıyor. Basın özgürlüğü eleştirisi Tasarının, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası verilmesini öngören 24. maddesinin artan tepkiler üzerine yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak birçok protestocu tasarının yeni halinin eskine çok benzediği eleştirisinde bulunmuştu. Genel Güvenlik yasa tasarısı, polis şiddetine yol açacağı ve özgürlükleri kısıtlayacağı gerekçesiyle ülkede aylarca süren protesto gösterilerine neden olmuştu. Euronews Türkçe

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