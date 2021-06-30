Fransa'da yeni terörle mücadele yasası onaylandı

Fransa'da parlamentonun üst kanadı Senato, 3 Haziran'da Ulusal Mecliste onaylanan yeni terörle mücadele ve istihbarat yasa tasarısını değişikliklerle kabul etti.

Senatoda dün gece yapılan oylamada, 2015'teki saldırılardan sonra ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının ardından Ekim 2017'de yürürlüğe giren İç Güvenlik ve Terörle Mücadeleyi Güçlendirme Yasası'nda (SILT) yer alan geçici tedbirleri kalıcı hale getirecek tasarı 27'ye karşı 251 evet oyuyla kabul edildi. Oylamada, 66 senatör ise çekimser kaldı.

Senatörler, SILT'in temelini oluşturan ancak OHAL'den kaynaklı olduğu için geçici olan ev aramaları, güvenlik alanı oluşturulması, ibadet yerlerinin kapatılması, herhangi bir suçlama yöneltilmemiş ancak şüpheli kişilere yönelik kısıtlama önlemlerinin kalıcı hale getirilmesini onayladı.

Diğer yandan Senato, terörle ilişkili eylemlerden mükerrer suç halinde en az 3, normalde en az 5 yıl hapis cezasına mahkum olanlardan serbest bırakılanların idari kontrol ve takip süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılmasını kabul etmedi, bunun yerine bu kişilerin sadece sosyal rehabilitasyona değil izlenmesini öngören adli tedbiri tasarıya dahil etti.

Tasarının ilk halinde bulunan istihbarat kısmındaki, telekom operatörleri tarafından sağlanan internet arama verilerinin analiz edilmesine imkan tanıyan algoritma kullanımını aynen kabul eden Senato, bu tekniğin URL bağlantılarına genişletilmesini ise deneme süresiyle sınırladı.