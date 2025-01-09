"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Fransa'dan Trump'a: AB, egemen sınırlarına saldırıya izin vermeyecek

09 Ocak 2025, Perşembe 13:35
Fransa hükümeti, Donald Trump'ın, Avrupa Birliği üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına karşı, Birliğin egemen sınırlarına herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğini bildirdi.

Trump; Gröland ve Panama Kanalından sonra Kanada’yı da istedi
Kanada'nın ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimali yok

 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France Inter radyosunda katıldığı yayında, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, ülkesinin ve Danimarka'nın üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) egemen sınırlarını ilgilendiren açıklamalarına yönelik değerlendirmede bulundu.

 

Barrot, "AB'nin, dünyadaki diğer ulusların, hangisi olursa olsun, kendi egemen sınırlarına saldırmasına izin vermesi söz konusu değil." dedi.

Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin Barrot, ABD'nin Grönland'ı "işgal" edeceğine inanmadığını söyledi.

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'dan Trump'a: AB, egemen sınırlarına saldırıya izin vermeyecek

    Çad Hükümeti: Cumhurbaşkanlığı sarayı çevresindeki silah seslerinin ardından durum kontrol altında

    "Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız"

    İsrail’den tepki çeken “Arz-ı Mev’ud” haritası

    Yunus Emre Enstitüsü’nde yolsuzluk skandalı

    Tarım Kredi’de 5,5 milyonluk vurgun

    Memurlar “refah payı” istiyor

    İsrail'i desteklediği için boykot edilen Carrefour, Umman'daki tüm mağazalarını kapatıyor

    Kanada'nın ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimali yok

    Trump; Gröland ve Panama Kanalından sonra Kanada’yı da istedi

    Trump ne demek istedi?

    UNRWA yasaklanırsa Gazze'deki kritik insani yardım faaliyetleri de durur!

    Trump'ın otelinin önündeki patlamada ChatGPT kullanılmış

    2024 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti

    Los Angeles'ta 30 bin kişi için tahliye kararı - 250 bin kişi elektriksiz kaldı!

    Mekke'de sel afeti

    Arakanlı Müslümanlar zulüm görüyor

    Hayvancılıkta büyük kriz

    Şatafat tam gaz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP’nin fikir babasından acı itiraf!
    Zeynep ÇAKIR

    Gassal furyası ve bir ünlünün vefatı
    Genel

    İsrail’den tepki çeken “Arz-ı Mev’ud” haritası
    Genel

    Tarım Kredi’de 5,5 milyonluk vurgun
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı kılmanın dindeki hükmü
    Genel

    Yunus Emre Enstitüsü’nde yolsuzluk skandalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zafer “Albay İsmet”e mal edildi
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya Neşriyat ve istikbal
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda Risale-i Nur’la meşguliyet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.