Fransa UCM’ye uyacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin “Fransa’nın uluslararası hukuku uygulayacağını” belirtti.

Bakan Barrot, France 3 kanalında katıldığı programda, İsrail’in Gazze’deki eylemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Barrot, UCM’nin tutuklama emrinin “bazı siyasi sorumlulara yönelik suçlamanın resmileşmesi” anlamına geldiğini savundu. Öte yandan, Bakan Barrot, “Netanyahu Fransa’ya gelirse tutuklanacak yani?” sorusunu “Fransa her zaman uluslararası hukuku uygulayacak” şeklinde cevap verdi. AA

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