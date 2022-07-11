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Gazprom'dan İtalya ve Avusturya'ya gaz sevkiyatını düşürme kararı

11 Temmuz 2022, Pazartesi 18:02
Kuzey Akım 1 boru hattında bakım çalışmalarına başlayan Rus enerji şirketi Gazprom, İtalyalı ENI ve Avusturyalı OMV gruplarına yaptığı gaz sevkiyatını yeniden azalttığını duyurdu.

Şirketten AFP'ye gönderilen açıklamada, "OMV, Gazprom tarafından gaz tedarikindeki azalma konusunda bilgilendirildi; bu da bugün için Orta Avrupa'daki ana dağıtım merkezlerinden biri olan Baumgarten terminaline gelen hacimlerde yüzde 70'lik bir düşüş anlamına geliyor" denildi.

İtalyan enerji firması ENI tarafından yapılan açıklamada ise Gazprom'un yeni bir kesintiye giderek yaklaşık 21 milyon metreküp gaz tedarik edeceğine ilişkin bildirim aldıkları duyuruldu.

ENI'den yapılan açıklamada, "Gazprom, ENI'ye önceki günlerde yaptığı ortalama 32 milyon metreküp yerine bugün için yaklaşık 21 milyon metreküp/gün gaz tedarik edeceğini duyurdu. ENI, yaklaşık 3'te bir azalan gaz akışına ilişkin yeni ve önemli değişiklik olması halinde daha fazla bilgi sağlayacaktır" denildi.

Gazprom, 15 Haziran'da ENI'ye gaz tedarikini yüzde 15 azalttığını açıklamıştı. Rus enerji firması, 17 Haziran'da da ENI'nin talep ettiği günlük yaklaşık 63 milyon metreküplük gaz miktarının sadece yüzde 50'sini karşılayacağını İtalyan firmasına iletmişti.

Enerjide Rus gazına olan bağımlığını azaltma hedefindeki İtalya da enerji kaynaklarını çeşitlendirmek üzere Cezayir'den temin ettiği gaz miktarını arttırmış, ayrıca bu konuda Kongo ve Angola gibi ülkelerle de görüşmelerde bulunmuştu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de 24 Haziran'da AB Liderler Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Rus gazına olan bağımlılık, geçen yıl yüzde 40 civarındaydı. Bugün bu oran yüzde 25" ifadelerini kullanmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Gazprom, İtalya, Avusturya
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