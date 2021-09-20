Gazze'de üç koronavirüs testinden biri pozitif çıkıyor

İsrail ablukası nedeniyle uzun yıllardır sağlık sektörü zorda olan Gazze Şeridi'nde son günlerde yapılan her 3 yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinden birinin pozitif çıkması dikkati çekiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'de 2 bin 103 kişinin testinin pozitif çıktığı, 16 hastanın vefat ettiği belirtildi. Vakalardan 1300'ünün Gazze'de, 803'ünün de Batı Şeria'da tespit edildiği aktarıldı. Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 203'e yükseldiği, toplam vaka sayısının da 416 bin 351'e ulaştığı kaydedildi. Aktif vaka sayısının 30 bini aştığı Filistin'de 79 hastanın durumunun ağır olduğu ifade edildi.

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