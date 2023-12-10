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10 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Gazze'deki kitlesel göçün yayılmasını önlemek için "acil ateşkes"

10 Aralık 2023, Pazar 16:58
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Grandi, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de sivillerin yerinden edilmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunan Grandi, bu sürgünün travmasının dahi Filistinliler için felaket olacağını belirtti.

Grandi, kitlesel yerinden edilmelerin önlenememesi halinde bu sorunu çözmenin imkansız hale geleceğini ve ileride elde edilebilecek barış şansını da tehlikeye atacağını vurguladı.

AA

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