Gazze’nin kuzeyinde ambulanslar hizmet veremiyor

Filistin Kızılayı, İsrail’in ablukayla birlikte yoğun bir şekilde saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yakıtın tükenmesi nedeniyle kuruma ait ambulansların hizmet veremediğini duyurdu.

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İsrail, tıbbi malzeme ve gıda girişini engelliyor Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, Gazze’nin kuzeyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi. İsrail’in yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Kızılaya ait 6 ilk yardım aracının hizmet dışı kaldığını kaydeden Nims, bu durumun hasta ve yaralılara yönelik ilk yardım hizmetini durma noktasına getirdiğini ifade etti. Nims, İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yönelik ablukası ve saldırıları nedeniyle 80 hastanın orta kesim ve güneydeki hastanelere nakil işleminin gerçekleştirilemediğini dile getirdi. AA

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