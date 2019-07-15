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15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Gazzeli üzüm yetiştiricileri endişeli

15 Temmuz 2019, Pazartesi 13:24
Gazze Şeridi'ndeki üzüm yetiştiricileri, bu yıl erken gözlemlenen sıcakların ürünü etkilemesi ve fiyatların geçen yıllara göre daha düşük olması nedeniyle hasat mevsimine kötü başladı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Huzaa bölgesinde bağcılık yapan Filistinli Mahmud Zarab, yaptığı açıklamada, "Bu yıl hasat mevsimi çok kötü başladı. Erken gelen sıcaklar, mahsulün büyük kısmını olumsuz etkiledi. Zararımız çok büyük." dedi.

Zarab, 24 dönümlük arazide her yıl 700 kilogramdan fazla ürün elde ettiklerini ancak bu yıl üretimin daha düşük seviyelerde kaldığını ifade etti.

Geçen yıl ürettikleri üzümün kilosunu yaklaşık 7 şekele (2 dolar) sattıklarına işaret eden Zarab, bu yıl ise fiyatların 3,5 şekel (1 dolar) civarına gerilediğini kaydetti.

Zarab, fiyatların düşük olmasına rağmen ürünlerin yine de halktan istenilen talebi görmediğini dile getirdi.

Tarım bakanlığından "rekolte düştü" açıklaması

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanı İbrahim el-Kudra ise bu yıl üzüm yetiştirilen alanların toplam yüz ölçümünün yaklaşık 6 bin dönüme (bin metrekare) ulaştığını, bunun 800 dönümlük bölümünde çekirdeksiz üzüm yetiştirildiğini kaydetti.

Bu yıl üzüm bağlarından 750 ton mahsul elde etmeyi beklediklerini aktaran Kudra, "Olumsuz hava şartları nedeniyle bu yıl hem rekolte hem de kalite diğer yıllara nazaran düştü." dedi.

Bakanlık olarak yerli üretimi desteklediklerini vurgulayan Kudra, bağcıların bu yıl elde edeceği kârın, sermaye açıklarının en azından bir kısmını kapatacak düzeyde olması temennisinde bulundu.

Gazze sebzede "kendine yetiyor"

"Gazze'nin bu yıl meyvede kendine yeterlilik düzeyi yüzde 55, tüm sebzelerde ise yüzde 100'e ulaştı." diyen Kudra, ihtiyaç fazlası mahsulün ihraç edilebileceğini dile getirdi.

Kudra ayrıca, Filistin üzümünün yerel pazarda satışa çıkarılması için yaklaşık 2 hafta önce üzüm ithalatını durdurduklarını ve bu yılın hasadı tamamen satılıncaya kadar da bu uygulamaya devam edeceklerini aktardı.

Filistinli kurumların verilerine göre, İsrail'in 12 yılı aşkın süredir kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde işsizlik yüzde 52 iken yoksulluk ise yüzde 80'leri geçiyor.

AA

Etiketler: gazze, üzüm
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