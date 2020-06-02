Geçen yıl yaklaşık 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

Dünya genelinde geçen yıl neredeyse 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu.

ABD'deki Maryland Üniversitesinde görevli araştırmacılar, küresel uydu verileri ve bir algoritma kullanarak çalışma yaptı.

Çalışmada, 2019'da yaklaşık 12 milyon hektar ormanlık alanın yok olduğu belirlendi. Bunun, 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde bir alanın yok olması anlamına geldiğine dikkati çeken araştırmacılar, 2019'da Pennsylvania eyaleti büyüklüğünde ormanlık alanın kaybedildiğini belirledi.

Araştırmada, geçen yıl çoğu tarım arazisi açmak için çıkarılan yangınlar nedeniyle ağaçların yok olduğu Bolivya'da, tahribat oranının oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Yağmur ormanlarındaki ağaçların kesildiği Brezilya ile iklim değişikliği yüzünden çıkan yangınlarda ağaçların zarar gördüğü Avustralya'da orman kaybının yüksek olduğu kaydedildi.

Diğer yandan, bazı ülkelerde alınan önlemler sayesinde ormanlık alan kaybının azaldığı ifade edildi.

Endonezya'da hükümetin arazi açma ve orman yangınlarıyla ilgili aldığı önlemler sayesinde orman tahribatının geçen yıla göre yüzde 5 azaldığı aktarıldı.

Kolombiya, Gana, Fildişi Sahili'nde de önlemlerin ağaç kaybını düşürdüğü belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "Fast Company" adlı dergide yayımlandı.