Golunov olayının yankıları sürüyor: İki emniyet görevlisi görevden alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus araştırmacı gazeteci İvan Golunov’un gözaltına alınması skandalı ile ilgili olanlardan sonra Moskova Emniyet Müdürü Tümgeneral Andrey Puçkov ve Moskova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Tümgeneral Yuriy Devyatkin’i görevden aldı.

Kremlin’in açıklamasına göre, Putin, Moskova Emniyet Müdürü Tümgeneral Andrey Puçkov ve Moskova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Tümgeneral Yuriy Devyatkin’in görevden alınmasına yönelik talimat verdi. ​NE OLMUŞTU? Sırt çantasında beş paket pudra halinde madde bulunan Golunov, 6 Haziran’da polis tarafından gözaltına alınmıştı. Yapılan testler sonucunda paketlerde ‘mephedrone’ isimli uyuşturucu maddenin olduğu anlaşılmıştı. Rusya İçişleri Bakanlığı da sonraki gün, yapılan incelemelerde Golunov’un evinde ayrıca üç paket kokain ve ölçeklerin bulunduğunu açıklamıştı. Polisin hakkında ‘yasadışı uyuşturucu üretimi, satışı ve sevkiyatı’ suçlamasıyla cezai dava ve soruşturma başlattığı gazeteci paketlerin başkalarınca gizlice sırt çantasına yerleştirildiğini savunmuştu. Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Mihail Fedotov, yolsuzlukla ilgili araştırmalarıyla bilinen Golunov’un gazetecilik faaliyetleri yüzünden gözaltına alınmış olabileceğini kaydetmişti.

Okunma Sayısı: 178

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.