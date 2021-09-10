İngiltere’de Müslüman milletvekili Zarah Sultana, karşılaştığı islamofobik ve ırkçı saldırıları gözyaşları içinde anlattı.

İngİltere’de İşçi Partili Müslüman milletvekili Zarah Sultana, İslamofobinin İngiltere’de oldukça gerçek olduğunu belirterek, Müslüman bir kadın olarak parlamentoya girmesinden bu yana karşılaştığı İslamofobik ve ırkçı saldırıları gözyaşları içinde anlattı. Sultana, İslamofobiyle ilgili bir parlamento komitesi oturumunda yaşadıklarından örnekler verdi. Milletvekili seçilmeden önce, toplumun gözü önünde Müslüman bir kadın olma konusunda gergin olduğunu dile getiren Sultana, büyürken, önde gelen İngiliz Müslümanlarının maruz kaldığı suiistimalleri gördüğünü vurguladı. Sultana, “Kolay bir yolculuğa çıkmayacağımı bili-yordum. Bugün endişelenmekle yanıldığımı söylemek istiyorum, Müslüman genç kızlar bana nasıl olduğunu sorduğunda, endişelenecek bir şey olmadığını, Müslüman olmayan arkadaşları ve meslektaşlarıyla aynı zorluklarla karşılaşacaklarını söylemek isterim. Ama Sayın Başkan, doğrusu bunu söyleyemem çünkü parlamentodaki kısa süremde benim deneyimim bu değil.” diye konuştu. Kendisine gönderilen İslamofobik ve ırkçı yazılardan örnekler okuyan Sultana, şöyle devam etti:

Hakaret dolu mesajlar

“Örneğin, bir kişi bana şöyle yazdı: ‘Sultana, sen ve senin Müslüman güruhun insanlık için gerçek bir tehlikesiniz’, bir diğeri gittiğim her yerde ‘kötü şey olduğumu’ yazdı ve yakın zamanda, ‘Avrupa sizi kusacak.’ dedi. Üçüncüsü bana ‘terör sempatizanı ve dünyanın pisliği’ dedi ve bu onların parlamenter olmayan dillerinden arındırılmış olanlar.” Sultana, Müslüman bir kadın olmanın, açık sözlü olmanın, solcu olmanın, ırkçılık ve nefret barajına maruz kalmak olduğunu keşfettiğini dile getirdi. Bazılarının, kendisine “doğduğu ülkenin düşmanı” ve oraya “ait değilmiş gibi” davrandığını belirten Sultana, bir mektupta “Irkçılığa dayanamıyorsan, belki de memleketine geri dönersen daha mutlu olursun, yabancı!” diye yazıldığını aktardı. Sultana, göçmen hakları için konuştuğunda, Filistin halkını desteklediğinde veya eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’i Afganistan’daki savaş için eleştirdiğinde ise durumun çok daha kötü olduğunu söyledi.

Nasıl yeneriz?

Kendi partisi içindeki sorunlardan da bahseden Zarah Sultana, “İslamofobi bugün İngiltere’de oldukça gerçek. Bu çok iyi bildiğim bir şey, ama tek başına yenilemez. Bu nefreti yayanlar, sadece Müslümanları hedef almıyor; siyahileri hedef alıyorlar, Yahudileri hedef alıyorlar, Romanları ve gezgin toplulukları hedef alıyorlar, göçmenleri ve mültecileri hedef alıyorlar. Dayanışma güvenlik getirir ve ancak mücadelelerimizi birleştirerek ırkçılığı yenebiliriz.” dedi.