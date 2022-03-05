Güney Kore'de orman yangını çıktı

Güney Kore, ülkenin doğusundaki sahil bölgesinde dün çıkan orman yangını ile mücadele ediyor.

Yangında şu ana kadar 150'den fazla ev küle dönerken en az 6 bin kişi de bölgeden tahliye edildi. Şu ana kadar 6 bin hektarlık alana yayılan yangında ayrıca 46 bina tahrip oldu. Cuma sabah saatlerinde Uljin bölgesinde dağlık alanda çıkan ve bölgedeki bir nükleer santral ile sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine geçici süreyle tehdit oluşturan yangınla mücadele için bugün de yaklaşık 2 bin itfaiyeci ve asker konuşlandırıldı. Böylece bölgede yangınla mücadele eden görevli sayısı 7 bini aştı. İtfaiye ekipleri alevlerin Samcheok kenti yakınlarındaki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine ulaşmasını engellemek için sabaha kadar çalıştı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, yetkililer kuvvetli rüzgar ve kuru koşullarda hızla yayılan yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti. Güney Kore Orman Bakanı Choi Byeong-am, yetkililerin yangını gün batımına kadar kontrol altına almayı umduklarını söyledi. Tehlike nedeniyle nükleer santralin kapasitesi yüzde 50'ye düşürülürken tesis çevresinde yoğun önlem alındı. Euronews Türkçe

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