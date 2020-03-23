Güney Kore'de son 4 haftadaki en düşük koronavirüs vaka sayısı görüldü

Güney Kore'de son 24 saatte, son 4 haftadaki en az yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü bildirildi.

BBC'de yer alan haberde, Güney Kore'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı 64 vakaya rastlanıldığı, bunun son 4 haftadaki en düşük vaka sayısı olduğu belirtildi. Haberde, Güney Kore'de 8 bin 961 kişide Kovid-19 görüldüğü ve salgın nedeniyle 111 kişinin öldüğü kaydedildi. Ülkede 3 bin 166 kişinin Kovid-19'u yendiği vurgulanan haberde, sağlık yetkililerinin ülkenin hala uzun bir mücadele sürecinde olduğu uyarısını yaptığı ifade edildi. AA

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