Güney Kore'de son 4 haftadaki en düşük koronavirüs vaka sayısı görüldü

Güney Kore'de son 24 saatte, son 4 haftadaki en az yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü bildirildi.
BBC'de yer alan haberde, Güney Kore'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı 64 vakaya rastlanıldığı, bunun son 4 haftadaki en düşük vaka sayısı olduğu belirtildi.
Haberde, Güney Kore'de 8 bin 961 kişide Kovid-19 görüldüğü ve salgın nedeniyle 111 kişinin öldüğü kaydedildi.
Ülkede 3 bin 166 kişinin Kovid-19'u yendiği vurgulanan haberde, sağlık yetkililerinin ülkenin hala uzun bir mücadele sürecinde olduğu uyarısını yaptığı ifade edildi.
AA