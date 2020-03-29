Güney Kore'deki koronavirüs hastalarının yarıdan fazlası iyileşti

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (KCDC) yayımladığı verilere göre, Güney Kore'de koronavirüse yakalanan hastaların yarıdan fazlası iyileşti.

Pazar günü itibarıyla yapılan açıklamada, ülkede 9 bin 583 kişinin Covid-19 hastası olduğu, bunlardan 5 bin 33'ünün tamamen iyileştiği, 4 bin 398'inin halen hasta olduğu ve 152 kişinin öldüğü bildirildi.

Rakamların ışığında ülkede iyileşme oranının yüzde 52,5, genel ölüm oranının ise yüzde 1,58 olduğu kaydedildi.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı halk sağlığı politikaları Genel Müdürü Yoon Tae-ho, "Şu anda iyileşen insan sayısı hasta sayısından daha fazla." dedi.

KCDC'den yapılan bir önceki açıklamada, virüse bağlı ölenlerin yüzde 6,66'sının 70'li ve yüzde 13,94'ünün de 80'li yaşlarında olduğu belirtilmişti.

Güney Kore, dünya genelinde koronavirüse karşı en sıkı ve en sert tedbirleri alan ülkelerin başında geliyor. Ülkede yüz binlerce kişiye test yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da koronavirüsle mücadele için yardım talep ettiği Güney Kore'deki test kitlerinin doğruluk oranının yüzde 99 olduğu belirtiliyor.