Guterres’den Müslümanlara övgü

Yeni Zelanda’ya ziyarette bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu yıl terör saldırılarının ardından gösterdikleri cesaret ve dayanışma dolayısıyla Ramazan ayında bu ülkedeki Müslümanları ziyaret etmeye karar verdiğini söyledi.

Guterres, Ardern’i de dünya liderleri ile teknoloji şirketlerine yaptığı aşırılıkçı eylemlerin önüne geçilmesi çağrısı ve yeni silâh kontrolü yasaları konusundaki adımlarından ötürü takdir ettiğini dile getirdi. BM Genel Sekreteri’nin 3 günlük Yeni Zelanda ziyareti kapsamında Christchurch’de Müslüman ileri gelenlerle bir araya geleceği kaydedildi. Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde Nur ve Linwood camilerine 15 Mart’ta düzenlenen terör saldırısında aralarında bir Türk vatandaşının bulunduğu 51 kişi vefat etmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan Mustafa Boztaş ve Temel Ataçocuğu yaralı kurtulurken, ağır yaralanan ve 48 gün yoğun bakımda kalan Zekeriya Tuyan vefat etmişti.

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