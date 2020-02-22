"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Guterres: İdlib'deki "kabus ve şiddet döngüsü" derhal son bulsun!

22 Şubat 2020, Cumartesi 01:42
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son 6 ayda yerlerinden edilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 500 milyon dolar yardım çağrısı da yaptı.

İdlib için diplomasi çağrısı

Erdoğan - Putin görüşmesi gerçekleşti

"Zulüm durmadan çekilmek söz konusu değil"

Merkel ve Macron'dan Putin'e: İdlib'deki çatışmalar derhal dursun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'deki "kabusun ve şiddet döngüsünün" derhal son bulması ve "ateşkes" çağrısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 900 bin kişinin yerinden edildiği Suriye'nin kuzey batısında çocukların soğuktan öldüğünü ve uluslararası insani hukukun ''sistematik'' olarak ihlal edildiğini söyledi. 

Suriye'nin kuzey batısında yaklaşık 2,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Guterres, son 6 ayda yerlerinden edilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 500 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

Guterres, "Suriye hükümeti, Rusya destekli hava saldırılarıyla yaklaşık bir yıldır kara saldırlarına devam ediyor. Bu ay Türk ve Suriye güçleri arasında ölümle sonuçlanan çatışmalar oldu. Tüm bunlar dramatik ve giderek kötüleşen insani durumun yanı sıra bir de sonuçlarını tahmin bile edemeyeceğimiz ciddi riskleri beraberinde getiriyor." dedi. 

Genel Sekreter, artan gerginliğin kontrolden çıkmasının engellenmesi için İdlib'deki "kabusun ve şiddet döngüsünün" derhal son bulması ve "ateşkes" çağrısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya'da terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman Müslüman oldu

    Guterres: İdlib'deki "kabus ve şiddet döngüsü" derhal son bulsun!

    Almanyalı Müslümanlar: Uyarılarımız ciddiye alınmadı

    Yeni Asya’nın duruşu değerli

    İdlib için diplomasi çağrısı

    İttihadımızı gazete sağlar

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

    İdlib’te kritik günlere girdik

    Nice 51. yıllara

    İşsizlik bel büküyor

    Akşener: Böyle fakirliğe rastlamadık

    Erdoğan - Putin görüşmesi gerçekleşti

    Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

    Kritik derbiye doğru

    Ziyaretçilerini bekliyor

    Almanya'daki saldırıda katledilenlerin kimlikleri açıklandı

    Lübnan: İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi

    Türkiye halkı Suriye’yle savaşmıyor

    Yeni Asya’nın mesajı

    Dergilerimizde bahar kampanyası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kavala davası ve Ahmet’in annesi
    Ahmet BATTAL

    Koftiden devletin “sütten” hükümeti
    Faruk ÇAKIR

    Gerçekleri perdelemek mümkün mü?
    Cevher İLHAN

    “Sosyal medya çöplüğü” şikâyeti!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesini kim hazırladı?
    Genel

    Yeni Asya’nın duruşu değerli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın köşe yazarlığı yaptığı gazeteler ve Yeni Asya (3)
    Genel

    İdlib için diplomasi çağrısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.