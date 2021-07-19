Hacı adayları Arafat'a çıktı

Kutsal topraklarda koronavirüs gölgesinde bir hac daha tamamlanıyor. Suudi Arabistan'da hacı adayları vakfe için Arafat Dağı'nda toplandı.

Kutsal topraklarda koronavirüs salgını gölgesinde ikinci kez hac ibadeti yapılıyor. Suudi Arabistan, önlemler nedeniyle bu yıl da yurt dışından hacı adayı kabul etmedi. 60 bin kişiye hac izni verildi Yurt içinde sadece 60 bin kişinin hac ibadetini yerine getirmesine izin verildi. Hacı adayları, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde öğle namazından sonra Arafat Vakfesi için toplandı. Arafat Dağı'na çıktılar Tekbirler eşliğinde Arafat Dağı'na çıktı. Arafat Vakfesi heyecanıyla eller semaya kalktı, dualar edildi. Hacı adayları bu durağın ardından Müzdelife'ye geçecek. Sonrasında da şeytan taşlama gerçekleştirilecek. Kabe'nin örtüsü değiştirildi Kurban Bayramı arifesinde, Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" de değiştirildi. Mekke'de 200 kişi tarafından saf ipekten örülen yeni "Kisve-i Şerif", Kabe'ye giydirildi.

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