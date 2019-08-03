Hacı adayları ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'yi ziyaret ediyor

Arafat içerisinde yer alan, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu, ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme, hacı adaylarından büyük ilgi görüyor.

Haccın en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı Arafat içerisinde yer alan Cebel-i Rahme (Rahmet Tepesi), Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği mekan olması dolayısıyla hacı adaylarının ziyaret durakları arasında önemli yer tutuyor.

Mekke'de bulunan hacı adayları, Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife'de vakfe için gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanları geziyor.

Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme, hacı adaylarının Arafat'ta ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Sıcak havaya rağmen günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepeye merdivenlerle birkaç dakikada ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor.

Hac hazırlıkları

Öte yandan Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife'de vakfe için hacı adaylarının gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanlarda da hazırlıklar sürüyor.

Arafat sınırlarında hacı adaylarının konaklayacağı çadırları kuran ekipler temizlik çalışması yapıyor, eksikleri tamamlıyor.

Arafat ve Rahmet Tepesi

Haccın en önemli rüknü "vakfe"nin yapıldığı yer olan Arafat, Mekke'nin 25 kilometre doğusunda, ova görünüşünde bir alan. Cebel-i Rahme, yaklaşık 14 kilometrekare alana sahip Arafat'ın kuzey kesiminde bulunuyor.

İslam kaynaklarında, son peygamber Hazreti Muhammed'in Arafat vakfesini Cebel-i Rahme'nin yakınında yaptığı belirtiliyor.