"Haiti'de çeteler, okulları ve öğrencileri hedef alıyor"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Haiti'deki okulları, çocukların çetelerin hırsızlık veya fidye hedefi haline geldiği konusunda uyardı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Port-au-Prince'in başkentindeki en az 7 okulun son iki ayda güvenlik karşılığında kimliği belirsiz çetelere ödeme yapmaya zorlandığı, başka kurumların da tehdit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Okullarda artan korku, daha az öğrenme anlamına geliyor. Çeteler, bilgi tapınaklarını hızla şiddet sahnelerine dönüştürüyor." ifadesine yer verildi. Çete üyelerinin, yakın zamanda kaçırdıkları Port-au-Prince'deki Haiti Notre-Dame Üniversitesi Sosyal ve Politik İktisat Fakültesinde profesör olan Patrice Derenoncourt'u öldürdüğünü söylemesinin ardından yapılan açıklama, çetelerin okullarda artan faaliyetlerine dikkati çekti. AA

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