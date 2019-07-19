Hakan Atilla yarın tahliye edilecek

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, iyi hali göz önünde bulundurularak yarın tahliye edilecek

İran’a yönelik yaptırımları delmekle suçlanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 27 Mart 2017’de New York’ta JFK Havalimanı’nda FBI tarafından gözaltına alındı. Bu süreçte aynı suçtan yargılanan İran asıllı iş insanı Reza Zarrab ile dosyaları birleştirildi. Atilla, 24 Nisan 2017’de Zarrab ile birlikte ilk kez hâkim karşısına çıktı. Zarrab, bir süre sonra kefaletle serbest bırakıldı, Atilla davanın tek sanığı ve tutuklu olarak yargılandı ve 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakan Atilla, iyi hali göz önünde bulundurularak yarın (19 Temmuz) tahliye edilecek. ABD'de göç idaresindeki sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atilla’nın 23 Temmuz’da, JFK Havalimanı’ndan saat 19.05’te kalkacak olan THY uçağıyla Türkiye’ye hareket etmesi ve 24 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sularında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.