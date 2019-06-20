Hamas: Ateşkes tehlikeyi bir aşamaya girdi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile dolaylı görüşmeler yürütülerek gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasının, "maddelerinin yavaş uygulanması nedeniyle tehlikeli bir aşamaya girdiğini" belirtti.

Heniyye, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm amacıyla hazırladığı planın ekonomi alanındaki kısmıyla ilgili olarak, gelecek hafta, Bahreyn’de düzenlenecek konferansın da iptal edilmesini istedi.

Gazze'de yabancı basın temsilcileriyle bir araya gelen Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşması ve Filistin uzlaşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın ablukayı kırmak için çok yönlü çaba sarf ettiğini ve en son İsrail ile ateşkes anlaşması yaptığını belirten Heniyye, ancak Filistin halkının bu anlaşmanın faydasını göremediğini söyledi.

İsrail'in hala sınır kapılarından geçiş özgürlüğü sağlamadığını, balık av bölgesi mesafesi konusunda şantaj yaptığını, elektrik, istihdam ve sanayi bölgesi inşa projelerini engellediğini, Gazze'ye ürün girişine ciddi kısıtlamalar getirdiğini kaydeden Heniyye, "Maddelerin yavaş uygulanması nedeniyle ateşkes anlaşması tehlikeli bir aşamaya girdi." dedi.

Hamas temsilcisi, Gazze’deki balık avlanma sahasının 18 mile çıkartılmasını öngören uzlaşıya İsrail’in karşı çıktığı ve bu mesafeyi indirmeye yanaşmadığı suçlamasında bulundu.

Reuters, İsrail ile varılan anlaşma uyarınca Gaze Şeridi’nde iki sanayi bölgesi, bir enerji hattı ve bir hastanenin Filistinliler için inşa edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Bu projelerin önemli bir kısmını Katar’ın finanse etmesi bekleniyor.

Katar ve Mısır’ın rolü

Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM), bir süredir Filistinli gruplar ile İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyordu.