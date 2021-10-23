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23 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Helikopterli mezarlık görenleri şaşırtıyor

23 Ekim 2021, Cumartesi 16:09
Gürcistan’da Abhazya savaşında görev uçuşunu yaparken roket saldırısı sonucu düşen savaş helikopterinde ölen hava kuvvetlerinden Albay Pilot Jimşer Mausuradze’nin mezarında 28 yıldır duran Mi-24 model helikopter büyük ilgi çekiyor.

Gürcistan’ın Kakheti bölgesindeki Lagodekhi Belediyesi’ne bağlı Giorgeti Köyü’nde yer alan mezarda, yaklaşık 9 tonluk helikopter bulunuyor. Yıllar boyunca yerli ve yabancı turistler ve basın mensupları tarafından ziyaret edilen helikopter, Albay Maisuraze’nin ölmesinden bir süre sonra 1993’te arkadaşları tarafından mezarına getirildi.

Ölümünden sonra dönemin Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze tarafından “Vakhtang Gorgasali Birinci Derece Madalyası” ile ödüllendirilen Mausuradze, bağımsız Gürcistan’ın “İlk Kahraman Pilotu” lâkabıyla tarihe geçti.

Mausuradze’nin kardeşi Dimitri Mausuradze, pilotun hayatı, ölümü, savaş helikopterinin mezara getirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kardeşi Jimşer’in 2 Şubat 1949’da Sovyetler Birliği döneminde doğduğunu ifade eden Maisuradze, “Jimşer çocukluğundan beri pilot olmayı hayal ediyordu. İlkokulu bitirince hayalini gerçekleştirmek üzere Rusya’da pilot okuluna gitti.” dedi.

Jimşer’in 80’li yılların sonunda ülkesine dönerek pilotluk yapmaya devam ettiğini kaydeden Mausuradze, “Jimşer 90’lı yılların başında Gürcistan’ın yeniden bağımsızlığa kavuştuğu dönemde ülkenin hava savunma kuvvetlerinin kuruluşunda yer aldı.” şeklinde konuştu.

Kardeşinin daha sonra 1992-1993’teki Abhazya savaşında Gürcistan ordusunda savaş pilotu olarak görev yaptığını aktaran Mausuradze, “Jimşer aynı zamanda savaş döneminde kurtarma uçuşları da gerçekleştiriyordu. Birçok insanın hayatını kurtardılar. Jimşer 26 Aralık 1992’de görev uçuşunu yapmaya gitti ve helikopter düşürüldü.” diye konuştu.

Şevardnadze’nin hayatını kurtardı

Mausuradze, Abhazya savaşı sırasında Jimşer’in kullandığı helikopterde Cumhurbaşkanı Şevardnadze’nin de bulunduğunu ve yapılan saldırıdan pilotun ani manevrasıyla son anda kurtulduklarını anlattı.

Şevardnadze, saldırıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, “Gagra’dan (Abhazya bölgesinde bir şehir) yeni Mi-24 helikopteri havalandı ve helikopterimizin altından geçmeyi planlıyordu. Ancak helikopterimizin pilotu bunu derhal anladı ve olabildiğince yükselmeye başladı. O kadar yükseğe çıktı ki helikopterdekilerin hepsi yere düştü. Düşman pilotu manevrayı yaptığında biz zaten kritik bir yüksekliğe ulaşmıştık. Maisuradze gerçek bir kahramandı, ne yazık ki bu savaşta öldü.” şeklinde konuşmuştu. 

AA

Etiketler: helikopterli mezarlık
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